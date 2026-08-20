Invitadas de Lujo en CometCon Gijón: Kujalice, Hiyartist y Sai Westwood en el Festival

La cosplayer Red Lily (Italia), que participará en la CometCon 2026 de Gijón. - COMETCON

GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición de CometCon, que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' del 4 al 6 del próximo mes de septiembre, convertirá a la ciudad en el epicentro del cosplay en España y contará con invitados "de lujo" como las cosplayers Red Lily, Kujalice, Hiyartist y Sai Westwood.

Según una nota de prensa de los organizadores, el festival contará con una Zona Cosplay, donde tendrán lugar charlas, mesas redondas y dos grandes momentos que atraerán todas las miradas: el concurso de cosplay y la pasarela-desfile, todo ello bajo la batuta de AskalPlay, veteranos maestros de ceremonias de esta cita.

Los ganadores de los concursos serán seleccionados por un jurado "de lujo", que también participarán, como cosplayers invitados, en firmas, fotos y actividades con el público.

Entre ellos, destaca Red Lily (Italia), una cosplayer reconocida por sus interpretaciones de personajes de videojuegos y anime, con un estilo que combina precisión en la confección y una potente presencia escénica. Su trabajo suele destacar por el detalle en textiles y accesorios, y por una cuidada caracterización fotográfica.

Otra de las invitadas es Sai Westwood (Ucrania), artista del cosplay con trayectoria en eventos europeos, conocida por sus versiones de personajes de fantasía y ciencia ficción. De ella han resaltado que su enfoque pone énfasis en la narrativa del personaje y en la construcción de atmósferas visuales impactantes.

Participará más en el evento Kujalice (Barcelona), referente del cosplay en España, con una amplia presencia en convenciones nacionales. En este caso, han puesto en valor la versatilidad de sus propuestas, que abarcan desde cosplays minimalistas hasta grandes construcciones de armadura y accesorios.

Otro de los nombres destacados es el de Hiyartist (Barcelona), cosplayer y artista visual barcelonesa, valorada por su creatividad a la hora de reinterpretar personajes y por su dominio de técnicas de maquillaje, peluquería y postproducción fotográfica.

En cuanto a los certámenes, se celebrará el Concurso de Cosplay 'Cosplay Stage', presentado por el dúo AskalPlay. Este se divide en varias categorías (individual, grupal y mención especial del jurado) con premios en metálico, diplomas y trofeos.

CONCURSO INFANTIL

Paralelamente, durante la deliberación del jurado se desarrollará por primera vez el Concurso de Cosplay Infantil, una actividad que permite a los más pequeños subir al escenario con sus disfraces, acompañados de sus familias.

Esta iniciativa se engloba en el espacio PequeCon, una zona pensada para que niños y niñas disfruten de la cultura alternativa con talleres, actividades y ahora también con este concurso.

La Pasarela de Cosplay 'Cosplay Stage' completará la oferta con un concurso de desfile que premia la factura técnica del cosplay y la puesta en escena, además de mención especial del jurado.

En total, CometCon 26 repartirá más de 3.000 euros en premios, incluidos los del concurso de dance covers Dance Arena que tendrá lugar el 6 de septiembre, patrocinado por Supermercados Masymas. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org.