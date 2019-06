Isaac Pola asegura que hay ofertas vinculantes para la compra de las plantas de Alcoa de Avilés y A Coruña

Publicado 05/06/2019 14:14:06 CET

AVILÉS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria del Principado de Asturias, Isaac Pola, ha asegurado este miércoles en Gijón, que el gobierno central y la empresa Alcoa han recibido algunas ofertas vinculantes de diversos grupos para comprar las plantas de A Coruña y Avilés. "Trataremos de cumplir el plazo del mes de junio para elegir una oferta que mantenga la actividad y el empleo en ambas plantas", ha señalado.

El consejero ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la situación de Alcoa, y la nueva crisis del acero europeo, antes de participar en la apertura del V Foro Internacional del Sector TIC en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.

Según el consejero, el Ministerio, las comunidades de Asturias y Galicia, ya están trabajando en el análisis de las ofertas vinculantes recibidas, que este jueves serán presentadas en la Comisión de Seguimiento del ERE de Alcoa a los trabajadores. "Buscamos una oferta que optimice la utilización de las instalaciones industriales, y optimice el mantenimiento del empleo existente", ha explicado Isaac Pola.

El consejero ha preferido mantener la prudencia sobre el número de ofertas que tiene el Ministerio. "Es prematuro hablar de nombres y de números, y es muy importantes mantener la debida discreción quienes y cuántas ofertas se han presentado, para alcanzar una solución óptima", ha comentado el consejero.

CRISIS DEL ACERO

En otro orden el consejero ha sido cuestionado pro la crisis del acero europeo, ante la irrupción de un acero chino más barato. "Es preciso que la Unión Europea tome medidas, para que la competencia entre las empresas europeas y el resto se produzca en condiciones de igualdad", ha suplicado Pola.

La producción del acero en Europa, y más en concreto en Asturias, está amenazada por la irrupción del acero chino y los aranceles de Donald Trump. "No puede ser que nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera sean muy inferiores a las de la producción China u otros países extra comunitarios. Nuestras empresas no pueden verse lastrados por los gastos de protección del medio ambiente, que otros no tiene fuera de Europa", ha añadido Pola.

Por último, el consejero ha pedido a la Unión Europea que actúe rápidamente. "Es Europa quien tiene que tomar las medidas para que el Consejo Europeo tome las medidas para liderar e implementar la iniciativa de proteger el sector siderúrgico, para enfrentarse en buena competencia a los productos siderúrgicos extra comunitarios", ha finalizado.