IU aboga por un "marco unitario y estable" de la izquierda para los presupuestos de Asturias

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Izquierda Unida, María Miranda, ha defendido este domingo la necesidad de establecer "un marco unitario y estable de toda la izquierda" para poder aprobar unos presupuestos en Asturias que sitúen a la clase trabajadora en el centro de las políticas.

Miranda ha subrayado que la derecha "día a día opera unida", por lo que, a su juicio, la izquierda debe actuar de forma conjunta para abordar de manera coordinada ingresos y gastos. Solo así, ha afirmado, se podrán elaborar presupuestos que garanticen recursos para vivienda, derechos sociales, sanidad y educación.

La dirigente de IU ha destacado la importancia de la colaboración sin tensiones dentro de este marco unitario. La formación ya trabaja con los territorios y alcaldes a través de la secretaría de Política Municipal, y desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos se plantean prioridades desde el ámbito de gestión que dirige Ovidio Zapico.

En palabras de Miranda, el objetivo es lograr "un marco estable y unitario de la izquierda para conseguir los mejores presupuestos para Asturias".