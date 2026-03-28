IU acusa a Moriyón de "bloquear" en Gijón la cesión de suelo al Principado para construir vivienda pública

Archivo - Javier Suárez Llana, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha acusado esta mañana a la alcaldesa Carmen Moriyón de "bloquear" la cesión de suelo a la Consejería de Vivienda para la construcción de 300 viviendas públicas para alquiler asequible en la ciudad.

Suárez Llana ha dicho que ha accedido al expediente municipal y ha constatado que "no se ha movido un solo papel desde diciembre a pesar del compromiso de formalizar la cesión de suelo en el primer trimestre de este año, que finaliza el próximo martes".

Según explica Suárez Llana, la formación solicitó acceso al expediente el 5 de marzo y no le fue remitido hasta el día 26, momento en que comprobaron que solo había dos documentos: la carta firmada por el consejero de Vivienda solicitando formalmente la cesión de suelo, y una diligencia firmada el 23 de marzo por el Servicio de Patrimonio informando de que el 20 de marzo se había solicitado informe al Servicio de Urbanismo sobre la disponibilidad de suelo municipal.

"Es decir, cuando el 5 de marzo solicitamos el acceso, no había nada en el expediente, y generaron un documento para simular que están en ello pidiendo una información entre servicios municipales de la que ya disponen gracias al estudio sobre vivienda y suelo elaborado por la propia Consejería", ha dicho.

El concejal afirma que el Ayuntamiento de Gijón es el único de Asturias que bloquea la construcción de vivienda pública autonómica. Para Suárez Llana, "si no rectifica, y el mandato se acaba, el gobierno de Carmen Moriyón será recordado como el que en plena crisis del acceso a la vivienda miró para otro lado, se opuso a topar los precios de los alquileres e impidió la construcción de vivienda pública en Gijón".