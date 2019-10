IU anuncia que no intervendrá en iniciativas parlamentarias de Vox salvo en las que afecten a derechos fundamentales

Publicado 08/10/2019 12:51:12 CET

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias ha anunciado este martes que no entrará al debate en el parlamento asturiano de las propuestas del grupo de Vox "salvo en cuestiones que afecten a derechos fundamentales, feminismo o ataques contra la llingua".

Según ha explicado en los pasillos de la Junta General a los periodistas, Vallina ha pedido al resto de fuerzas políticas que hagan lo mismo.

Vallina se ha pronunciado en estos términos mientras se celebraba el primer pleno ordinario en la Junta General. Con su posición ha dicho que busca "no blanquear" la acción política de Vox. Justifica su decisión en la necesidad de "marcar distancias" con una fuerza que, en su discurso, planteamientos y programas llega para "eliminar", entre otras cosas, las autonomías. "No vamos a intervenir en sus puntos, no vamos a responderles y votaremos siempre que no", ha avanzado Vallina.