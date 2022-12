IU apoya a afectados por los retrasos en el pago de las ayudas al alquiler en el proceso contra el Principado

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en la Junta General, Ovidio Zapico, ha mostrado este lunes el apoyo de su formación a los afectados por los retrasos en el pago de las ayudas al alquiler, que han formalizado esta mañana el inicio del procedimiento judicial contra el Principado de Asturias.

Para Zapico, "este ya es el último recurso, tras intentarlo por distintos medios", y reprocha que el Gobierno autonómico "no se centre en resolver la burocracia Social".

Según apuntan desde IU, decenas de beneficiarios han pasado ya por la sede del Colegio de Abogados de Asturias para reclamar la asistencia letrada gratuita y emprender las acciones legales para que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar liquide las subvenciones correspondientes al año 2021.

De las, aproximadamente, 3.600 personas afectadas, entre un 70 y un 80 por ciento siguen sin recibir la prestación reconocida. El diputado y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, junto al portavoz de IU en Oviedo, Alejandro Suárez, ha acompañado hoy a miembros del colectivo que sufre la "burocracia social" del Gobierno autonómico.

El parlamentario de IU ha explicado que, ante los incumplimientos del departamento que dirige Melania Álvarez, la vía judicial es la única posible, pues, ha justificado, "era el último recurso que nos quedaba. Lo hemos intentado por todos los medios: por la negociación política, a través también del Defensor del Pueblo, con recursos y no nos ha quedado ya más, como última instancia, que acudir a la justicia gratuita porque todavía hay decenas de personas que no han cobrado el primer plazo y hay centenares de personas que no han cobrado el segundo plazo".

La portavoz de la Plataforma, Yolanda Gutiérrez, espera que en las próximas horas unas 200 personas, que participan en el "grupo de whatsapp" abierto con este fin, pasen por el Colegio de Abogados, al tiempo que ha hecho un llamamiento a todas las personas que aguardan por estas ayudas para que se sumen a la demanda al Principado.

Zapico ha reprochado que ya a punto de finalizar 2022, la situación siga encallada. El diputado ha mostrado también su preocupación "por los criterios que se van a aplicar para la próxima convocatoria, en el sentido de que surtan efecto para evitar un nuevo colapso como el actual".