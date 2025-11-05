IU y CCOO reclaman abrir un espacio de diálogo social en el Ayuntamiento de Oviedo

El ecretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Oviedo, José Antonio Rodríguez y el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y el secretario general de la Unión Comarcal de CCOO de Oviedo, José Antonio Rodríguez, han coincidido este miércoles en la necesidad de que el Ayuntamiento de Oviedo impulse un marco estable de diálogo social que dé voz a los trabajadores en la política municipal.

Tras un encuentro entre ambas organizaciones, Llamazares ha señalado que "existe un déficit en el Ayuntamiento de Oviedo de diálogo social" y ha defendido la importancia de "introducir la voz de los trabajadores en la política municipal". "No hay un marco de representación de los trabajadores de Oviedo en la política municipal del Ayuntamiento, y creemos necesario hacerlo de alguna forma entre nuestra fuerza política y la dirección de Comisiones Obreras en Oviedo", ha afirmado.

El portavoz de IU ha subrayado que esta participación debería reflejarse en políticas de empleo, en materia de vivienda y en la elaboración del plan de movilidad, sobre el que CCOO ha presentado alegaciones.

Por su parte, José Antonio Rodríguez ha comentado que CCOO "lleva tiempo reclamando" que los órganos de participación funcionen y ha apostado por "avanzar hacia un espacio de concertación general" en el que los sindicatos puedan opinar y colaborar en la definición de las políticas municipales.

"Si puede haber un acuerdo de concertación, como en otros ayuntamientos importantes de Asturias, sería positivo. Pero si no, un Consejo Social sería lo adecuado, lo llevamos reclamando muchos años", ha apuntado.

Llamazares ha sugerido que se debe aprovechar la próxima reforma del modelo de participación del Ayuntamiento "para dar cabida a los sindicatos más representativos del municipio", de modo que puedan intervenir en la concertación, la elaboración presupuestaria y otros ámbitos de gestión. "Cuanta más participación haya, más vivo será el municipio y más vinculada estará la institución a los ciudadanos", ha concluído.