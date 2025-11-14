IU-Convocatoria por Asturias propone nuevas figuras de fiscalidad verde en la negociación presupuestaria

La secretaria de Política Autonómica de Sumar, la diputada andaluza Esperanza Gómez, junto al portavoz parlamentario de IU-Convocatoria, XAbel Vegas, en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha asegurado este viernes que su formación peleará en la negociación de los presupuestos asturianos por la creación e impulso de figuras impositivas vinculadas a la fiscalidad verde, al considerar que este ámbito es "una de las asignaturas pendientes de la vía fiscal asturiana".

Aunque ha evitado concretar propuestas al ser preguntado por los medios de comunicación por encontrarse en plena negociación presupuestaria, ha remarcado que existe "margen suficiente" para avanzar en tributos que graven actividades con mayor impacto ambiental, como grandes centros comerciales de Asturias e infraestructuras energéticas.

El diputado de IU-Convocatoria ha reivindicado la política fiscal progresiva aplicada en Asturias como "contramodelo" frente a las rebajas fiscales impulsadas por gobiernos del PP. Ha señalado que el modelo conservador, "exportado desde la Comunidad de Madrid", se basa en beneficios para "las rentas más altas", mientras que en Asturias se ha optado por una estructura fiscal que "reduce impuestos a los tramos más bajos y los incrementa en los más altos para ganar en progresividad y redistribución".

Ha reprochado además al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que defienda una bajada de impuestos mientras, a su juicio, en ciudades gobernadas por el PP "se han subido tributos a todas las familias", citando como ejemplo el incremento del IBI en Oviedo.

Vegas ha insistido en que el objetivo de su formación es mantener un sistema tributario "justo, progresivo y redistributivo, en el que "quienes menos tienen paguen menos y quienes más tienen aporten más", defendiendo que ese es el camino para garantizar cohesión social y suficiencia financiera.

El también secretario de Plurinacionalidad, Federalismo y Modelo de Estado de Movimiento Sumar, ha estado acompañado por la secretaria de Política Autonómica del partido, la diputada andaluza Esperanza Gómez Corona, que ha iniciado este viernes en Asturias una ronda de visitas territoriales para recoger preocupaciones autonómicas y comparar los modelos políticos existentes en el país.