IU-Convocatoria exige a Cuesta que cumpla su compromiso de mejorar la frecuencia del autobús de La Manjoya

Archivo - Autobús urbano de Oviedo, TUA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha exigido al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, que cumpla su compromiso de mejorar la frecuencia de la línea de autobús urbano que presta servicio a La Manjoya, actualmente de una hora, y ha reclamado al Ayuntamiento que atienda la petición de los vecinos, que han reunido 2.000 firmas.

La concejala Cristina Pontón ha señalado que resulta "difícil entender" que lo que Cuesta afirmó "sin ninguna duda" ante los vecinos se niegue ahora en el Pleno y ha reclamado conocer el informe y los datos de usuarios en los que el Ayuntamiento basa su decisión de no mejorar la frecuencia.

IU ha recordado que en un acta de una reunión del distrito celebrada en diciembre de 2025 consta el compromiso trasladado entonces por Cuesta para "rebajar la frecuencia de la hora actual" en La Manjoya.

Pontón ha señalado que los vecinos "no están pidiendo nada extraordinario", sino un transporte público con "frecuencias razonables", y ha destacado que la línea presta servicio a equipamientos como el IES Naranco, el Centro Asturiano, la residencia del ERA, la Fundación Vinjoy y los campos de fútbol y rugby.

La edil ha vinculado esta petición con el proceso de revisión y actualización del plan de transporte urbano de Oviedo, y ha defendido que debe servir para analizar las necesidades de cada zona y corregir las deficiencias del servicio.

IU ha indicado que los datos de los que dispone sitúan en 346.105 el número total de viajeros de la línea A y ha reclamado conocer qué cifras corresponden al servicio 270 y cómo se están utilizando para adoptar decisiones sobre su frecuencia.

"Revisar el transporte público significa precisamente detectar dónde hay necesidades y actuar en consecuencia", ha afirmado Pontón, quien ha insistido en que los vecinos de La Manjoya "han hablado claro" con la presentación de las 2.000 firmas y ha reclamado al Ayuntamiento una respuesta.