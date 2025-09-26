IU-Convocatoria se une a la movilización en defensa de la Atención Primaria en la ciudad

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha anunciado este viernes su apoyo a la movilización ciudadana convocada mañana sábado en la capital asturiana en defensa del fortalecimiento de la Atención Primaria. La formación advierte de la falta de personal sanitario y el deterioro de los servicios, incluidas las urgencias extrahospitalarias, y emplaza al Gobierno autonómico a ofrecer una respuesta inmediata a estas reivindicaciones.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha subrayado que la Atención Primaria es la base del sistema sanitario y requiere "una inversión clara, con recursos humanos y materiales suficientes". Llamazares ha rechazado el argumento de que "Oviedo ya tiene el HUCA", remarcando que la asistencia hospitalaria no puede sustituir a la atención de proximidad y que ambos niveles del sistema son complementarios.

Desde la formación recuerdan que el Pleno del Ayuntamiento aprobó hace más de un año una iniciativa para exigir al Principado la dotación suficiente de personal en los centros de salud y la creación de un Centro de Urgencias de Alta Resolución en La Lila. "Mientras que ciudades como Gijón cuentan con este tipo de recursos desde hace años, Oviedo sigue sin ellos", critica Llamazares.