IU cree que para presionar sobre el Plan de Vías la protesta debe ser "cuanto más amplia y más unitaria, mejor"

Publicado 03/04/2019 12:41:51 CET

GIJÓN, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha dicho respetar la acción de protesta de los representantes de la federación vecinal, que han iniciado su tercer día de encierro, aunque ha precisado que considera que para hacer presión al Gobierno central la movilización debe ser "cuanto más amplia y más unitaria, mejor".

Martín, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha recalcado que, a su parecer, la clave es que el convenio del Plan de Vías se firme antes de la disolución del Gobierno central y no tanto saber la fecha concreta de esta firma, motivo del encierro en el salon de plenos.

Ha señalado, asimismo, que él representa también a la sociedad civil porque para eso le votaron los ciudadanos. Además, ha opinado que la foto de la concentración que hubo en defensa del Plan de Vías en el Centro de Cultura Antiguo Instituto presiona más que la de la concentración de este martes de apoyo a los vecinos encerrados, a la que acudieron unas 80 personas. Dicho esto, ha remarcado que es también respetable.

Sobre el encierro, ha defendido que no lo conocían de antemano que lo iban a hacer y que no han sido partícipes de esa decisión, si bien ha asegurado que lo dice "desde el respeto más absoluto". De hecho, ha señalado que le parece muy bien que componentes de la Plataforma en Defensa del Plan de Vías hagan acciones para hacer presión, aunque ha insistido en que "si estamos todos mejor, pero si no estamos todos, pero sí una amplia mayoría, mejor".

A su juicio, no obstante, la movilización más importante va a ser la de los próximos 28 de abril y 26 de mayo, a lo que ha augurado que van a ir más personas a votar en estas próximas elecciones que en ocasiones anteriores.

Es por ello, que confía en que el Gobierno central que no cometa el error de engañar a los ciudadanos en vísperas de unas elecciones generales y autonómicas y locales. Ha reiterado, en este caso, que conviene que lo firme este Gobierno, porque si no lo hace, como mínimo se pierde un año. Eso sí, no ve importante si lo hace esta semana, la que viene o la siguiente.

Martín ha manifestado que está convencido de que el conjunto de grupos políticos, agentes sociales y tejido social cree en la importancia de este proyecto, por lo que espera que el Gobierno central "no meta la pata", ha apuntado. "Es el momento de exigir todos juntos", ha defendido, a lo que ha hecho un llamamiento a que a las puertas de las elecciones, no se instrumentalice políticamente este tema.

Referente a la reunión de la Plataforma en Defensa del Plan de Vías de este día, ha señalado que creen que es mejor que se celebre en los locales de federación vecinal donde se reúne habitualmente, para no mezclar con la movilización iniciada a título individual por la FAV, como también piden CCOO y UGT.