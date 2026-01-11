IU Gijón pide inversiones urgentes para modernizar el mercado municipal de La Camocha

Archivo - El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha anunciado que llevará al Pleno de este miércoles la necesidad de acometer mejoras en el mercado municipal de La Camocha, "un equipamiento público que debería servir para dinamizar la vida en el barrio y que sin embargo el Ayuntamiento está dejando morir".

Suárez Llana ha recordado que el de La Camocha es el único mercado de titularidad municipal que continúa en funcionamiento y enumera entre los problemas del equipamiento un déficit general en el mantenimiento, la necesidad de adaptar diferentes aspectos a la nueva normativa en materia de sanidad y consumo, o errores o soluciones poco eficaces introducidos durante la reforma de los años 2009, 2010 y 2011.

"El resultado de esta situación es la baja ocupación de los puestos, con siete actualmente sin ningún tipo de actividad comercial a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos meses para flexibilizar los procedimientos administrativos y dinamizar el equipamiento", ha mencionado.

Así, el portavoz planteará en la sesión plenaria del miércoles la necesidad de acometer inversiones "que pongan al día el mercado: suelos, rejillas, iluminación, pero también que mejoren la visibilidad y la accesibilidad de los negocios", una necesidad que para IU pasa porque "todos los puestos tengan entrada también desde el exterior, como sucede ya con los situados en las esquinas".

Además, Suárez Llana ha explicado que aspira a que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de compatibilizar los usos comerciales con usos vecinales, como reclama la asociación vecinal de Vega - La Camocha.