IU insta a Canteli a garantizar la visita a la Fábrica de Gas y una presentación pública del proyecto

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha instado al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a que despeje dudas e incertidumbres sobre el proyecto definitivo para los terrenos de la Fábrica de Gas.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, considera que el equipo de gobierno "debería de estar a la altura de la mayoría social que quiere proteger el patrimonio de su ciudad y en concreto, la antigua fábrica de Gas, como un proyecto clave para la zona del Antiguo e instar a la empresa a que presente, de forma pública, el proyecto definitivo para la nueva urbanización de la zona"

"La opacidad y la información incompleta genera incertidumbre entre los vecinos que temen por la seguridad y la garantía del tratamiento de ciertos residuos ante la descontaminación de los terrenos. Debería ser una prioridad para este equipo de gobierno, no sólo la presentación definitiva del proyecto si no también una jornada de puertas abiertas de la fábrica de Gas para los grupos municipales y los vecinos y vecinas afectadas y que sería lo contrario de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: la confusión de lo que está sucediendo en la Fábrica de Gas y el cierre opaco perimetral que añade más incertidumbre", ha declarado Llamazares.