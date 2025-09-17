IU insta a TUA a resolver el conflicto laboral con sus trabajadores y evitar la huelga de autobús en Oviedo

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha respondido este miércoles a la empresa responsable del transporte urbano por autobús en Oviedo, TUA, después de que la compañía lamentara la "incomprensión" de los trabajadores y pidiera disculpas por las molestias que vaya a ocasionar la huelga que comenzará mañana.

En una nota de prensa, y ante el comunicado de la empresa, Suárez ha destacado que "es la dirección de la empresa la que tiene que resolver los conflictos laborales y evitar que alcancen a la ciudadanía". "Las direcciones de las empresas cobran para gestionar los conflictos, tratar de culpar a los trabajadores y trabajadoras es inadecuado", ha abundado.

El edil ha recordado que la dirección de la empresa cuenta desde hace seis meses con el planteamiento sindical y "no ha sido capaz de resolverlo". Además, desde antes del verano los sindicatos llevan intentando hablar con el gobierno local "sin ningún éxito".

"Cuando no se negocia llegan los conflictos laborales. En nuestra opinión no hay ninguna incomprensión del Comité de Empresa, como de forma mezquina dice la dirección de la empresa; hay una mala gestión empresarial del conflicto laboral", ha zanjado Suárez.

Por otro lado, ha indicado que el Ejecutivo debe exigir a TUA que resuelva el conflicto. "Las empresas concesionarias tienen una responsabilidad social, no sólo deben tener afán de lucro", ha enfatizado, para después instar a la ciudadanía a apoyar las movilizaciones de los trabajadores.