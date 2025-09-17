TUA se disculpa por las molestias que ocasione la huelga a lamenta la "incomprensión" del comité de empresa

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Transportes Unidos de Asturias (TUA), la compañía encargada del transporte urbano en Oviedo, ha transmitido este miércoles a los ciudadanos sus disculpas por las molestias que pueda ocasionar la huelga convocada por el comité de empresa para los días 18, 19 y 29 de septiembre, en plenas fiestas de San Mateo, además del 8, 9, y 10 de octubre.

Las partes estuvieron todo este martes negociando en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). Pero no hubo acuerdo. Desde la dirección de TUA lamentan la "incomprensión" del comité de empresa.

Entre las reivindicaciones del comité de empresa se incluye la oposición a que se instale un sistema de cámaras denominado 'DriveCam'. "Para TUA, la seguridad es innegociable", han señalado desde la empresa.

Han comentado que el mencionado sistema tecnológico es muy avanzado y ayuda a reducir los incidentes, en un modo altamente seguro como ya es el transporte de viajeros por carretera.

"Es un sistema de seguridad y no de vigilancia que no tiene acceso en tiempo real. El DeiveCam se activa solo cuando percibe movimientos que la inteligencia artificial parametrizada. Y solo en esos casos, se activa una grabación de sólo 12 segundos que posteriormente puede ser descargado para desarrollar procesos de mejora continua en la conducción de los vehículos", argumentan.

Desde TUA lamentan la convocatoria de huelga que, señalan, de llevarse a cabo, dañará a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo. Según han informado desde la empresa, el Ayuntamiento de Oviedo ha fijado servicios mínimos del 42%.