IU lamenta que la alianza con la izquierda ya no goce de buena salud y urge la reforma estatutaria

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de IU, Ángela Vallina, ha pedido este martes al Gobierno de Adrián Barbón, que lidere de una vez el proceso para la reforma estatutaria y lamenta que la alianza con la izquierda mostrada en la investidura "parece que hoy ya no goza de buena salud".

Ángela Vallina ha indicado que su grupo comparte "todas y cada una de las cuestiones mostradas ayer por el presidente sobre la reforma del Estatuto de Autonomía". "Usted sabe que mi grupo lo comparte y lo sabe desde hace mes y medio, por eso la pregunta que nos hacemos es que sabiendo todo eso, cuándo vamos a liderar ese proceso seriamente. Suya es la responsabilidad del impulso político para evitar que se frustre la esperanza", ha dicho Vallina.

"Pongan encima de la mesa no sólo la cuestión de la cooficialidad, pongan todos los asuntos que deseen, les vamos a decir que sí si obtienen el apoyo de los grupos, ha dicho Vallina. "Hablen con nosotros, les hemos presentado una propuesta de calendario, no una imposición, para que la reforma estatutaria que incluye la cooficialidad del asturiano sea una realidad que se vea publicada en el BOE antes de que termine la Legislatura en el Congreso", ha insistido Ángela Vallina.

La portavoz de IU ha indicado que parece que la alianza de investidura de la izquierda parece que hoy ya no goza de buena salud y ya no hay "mucha intención de confluir con su fuerza política" a la hora de desarrollar un proyecto para Asturias. No obstante ha indicado que ello no significa que IU no tenga vocación de seguir pactando.

Así, además del acuerdo sobre la reforma del Estatuto, IU propondrá acuerdos en otras cuestiones y reformas estructurales que son necesarias en Asturias.

Vallina, en su intervención en la segunda jornada del Debate de Orientación Política ha manifestado que escuchando el discurso de ayer de Barbón da la sensación de que "ha decidido romper amarras con la izquierda y gobernar sin aliados dejando que la geometría variable actúe a su antojo".

"No le escuchamos ninguna apelación a ese compromiso con la izquierda, y es legítimo, pero hay que explicarlo" ha manifestado Ángela Vallina, que no obstante ha asegurado que su formación tiene vocación de seguir pactando.

La portavoz de IU se ha referido a la respuesta que el Principado ha dado ante la pandemia frente a la dada en otros territorios y ha destacado que la buena gestión sanitaria de la comunidad tiene mucho que ver con un modelo de sanidad pública construida en años que se ha revelado como imprescindible.

No obstante ha indicado que más allá de la pandemia hay un programa de Gobierno y unos objetivos marcados por el propio presidente que hay que abordar y analizar. A partir de ahí Ángela Vallina ha ido repasando las diferentes áreas de gestión, comenzando por el sector industrial de la región que está "siendo muy perjudicada por el incremento salvaje de los precios de la electricidad".

Se ha referido Vallina a la Alianza por la Industria, un instrumento que ha considerado fundamental y que "está abandonado deliberadamente por parte del Gobierno de Barbón". "No poner en valor esa Alianza nos debilita", ha dicho.

MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE EMPLEO

La portavoz de IU ha defendido un modelo de desarrollo económico basado en actividades de alto valor añadido, con importantes niveles de empleo de alta cualificación que da lugar a empleo estable y de calidad y ni las plataformas logísticas que se vana a instalar ni el auge del turismo pueden apartar a la región de ese modelo económico.

También ha defendido que la derogación de la reforma laboral se lleve a cabo cuanto antes para lograr ese modelo de desarrollo económico y laboral.

Al igual que otros representantes parlamentarios, Ángela Vallina ha hecho mención a los datos de pobreza y exclusión social y ha indicado que esta cuestión no es sólo concerniente a los servicios sociales, sino que es algo que compete a todas las fuerzas parlamentarias y al modelo de Asturias que se quiere.

En materia educativa ha calificado de "calvario" algunos de los problemas a los que hubo que hacer frente en la anterior legislatura y se ha referido una vez más a los problemas relacionados con el transporte escolar, sobre todo en zonas rurales.

Y es que en materia de despoblamiento rural, Vallina ha criticado la falta de soluciones y la falta de una estructura ejecutiva para la Asturias vaciada, una cuestión en la que el Gobierno "parece que ha decidido también caminar en solitario".

COMPROMISO DE INVESTIDURA

Vallina ha preguntado al presidente asturiano por su compromiso con su formación respecto a la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 en Asturias. En este sentido loa portavoz de IU se ha mostrado segura de que implantar un sistema de educación de 0 a 3 en la zona rural obtendría mejores resultados que las ayudas a la natalidad anunciadas ayer por el presidente asturiano.

Se ha referido también a la reforma de la Administración indicando que esta debe ser la reforma de los servicios públicos.