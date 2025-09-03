IU Oviedo pide mayor "claridad y contundencia" en el punto violeta de San Mateo 2025

Archivo - Caseta del Punto violeta instalado en Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo 2023 - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón ha pedido mayor "claridad y contundencia" en la señalización del punto violeta de San Mateo 2025, caseta en la que se difunde información sobre cómo actuar si se es víctima de una situación de violencia o si se esta presenciando, con le objeto de prevenir la violencia y fomentar el respeto.

"El año pasado ya advertimos que el 'punto de respeto' instalado para concienciar sobre la violencia contra las mujeres era ambiguo y no hacía explícito que se trataba de violencia de género, un problema estructural y grave que atraviesa nuestra sociedad y que exige una respuesta clara y sin eufemismos", ha explicado en nota de prensa Pontón.

Este año, ha agregado, "se repite el mismo error" al "diluir la gravedad de la violencia machista, dejando de lado la especificidad y urgencia de esta lacra". "Recordamos que en lo que va de 2025 ya se han registrado numerosas víctimas de esta violencia estructural que no puede ni debe ser minimizada" ha apostillado Pontón.

"Exigimos al equipo de gobierno del Ayuntamiento que abandone las ambigüedades y que ponga en marcha un punto de información y apoyo contra la violencia de género que deje claro, sin tapujos, que la lucha contra la violencia machista es una prioridad absoluta durante nuestras fiestas y durante todo el año", ha zanjado.