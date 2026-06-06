IU pide ampliar y mejorar el parque infantil de La Losa (Oviedo) ante el aumento de uso y la demanda vecinal

Archivo - La edil de IU Oviedo, Cristina Pontón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo hemos trasladado al equipo de gobierno una pregunta para conocer qué previsiones tiene respecto al parque infantil de La Losa, ante la demanda vecinal de ampliación y mejora de sus instalaciones.

Según han informado desde IU-Convocatoria este sábado, las propias familias proponen su ampliación, así como la incorporación de nuevos juegos y zonas de sombra que mejoren el confort y la funcionalidad del espacio.

"Entendemos que estas mejoras son coherentes con el uso intensivo que ya tiene este parque y con la disponibilidad de espacio en su entorno inmediato", ha dicho la concejala Cristina Pontón, que indica que el parque de La Losa, por su ubicación en un entorno escolar, su seguridad al encontrarse libre de tráfico y la variedad de juegos disponibles, se ha convertido en un espacio de referencia para numerosas familias.

Esta circunstancia, añade, unida al aumento de la población infantil en la zona y al creciente uso del parque, ha provocado una afluencia muy elevada que en determinados momentos llega a desbordar su capacidad.

Según Convocatoria-IU, los vecinos habrían recogido firmas y las habrían remitido al Ayuntamiento solicitando la ampliación del parque infantil, una petición que fue enviada hace tiempo sin haber recibido respuesta hasta el momento.

"El parque de La Losa es un ejemplo de cómo un buen espacio público, bien ubicado y seguro, puede convertirse en un punto de referencia para muchas familias. Precisamente por eso, cuando la demanda supera su capacidad, el Ayuntamiento debe ser ágil y dar respuesta con mejoras que lo adapten a esa realidad", ha dicho Pontón.