IU pide la aprobación de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo presentará este martes en el pleno municipal una iniciativa para impulsar la aprobación de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual planteada por el gobierno central

La iniciativa insta al Gobierno del Principado de Asturias a que, a su vez, inste al Gobierno de España a aprobar con urgencia la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para aquellos sujetos a renovación en 2026, 2027 y 2028.

Recuerda IU que a lo largo de 2026 y 2027, más de un millón de hogares podrían ver finalizados sus contratos de alquiler firmados durante la pandemia, lo que dejaría a millones de personas ante subidas inasumibles o la obligación de abandonar sus barrios.

Además incide en que en los últimos cinco años, los precios del alquiler aumentaron un 34,3% en el Estado, un 31% en Asturias y un 37,1% en Oviedo.

"Solo en el último año, han subido un 7,9% en nuestra ciudad. En Oviedo, estimamos que cerca de 50.000 personas podrían verse afectadas si no se adoptan medidas", indica el portavoz del Grupo municipal, Gaspar Llamazares, que señaló que "se trata de una crisis estructural de acceso a la vivienda que puede expulsar a miles de familias de sus hogares".

"Hemos demostrado que, con acuerdos, se pueden impulsar avances en vivienda en Oviedo, pero es imprescindible que otras administraciones actúen con la misma determinación. La prórroga de los contratos es hoy la herramienta más inmediata y eficaz para evitar subidas abusivas y garantizar estabilidad a las familias trabajadoras", indicó.