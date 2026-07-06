IU plantea expropiar el taller de Barros a Duro Felguera para evitar que Indra se mude a Galicia

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General, Xabel Vegas, ha instado este lunes al Gobierno asturiano a barajar la posibilidad de expropiar el taller de Barros a Duro Felguera para garantizar así la inversión de Indra en Asturias.

En unas declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces, Vegas ha instado al Ejecutivo asturiano --del que IU forma parte como socio minoritario-- a que "utilice todos los instrumentos al alcance" para salvar "una inversión tan importante como la de Indra" y evitar que se vaya a otras comunidades autónomas.

"Sería un gran fracaso de este gobierno progresista", ha asegurado, indicando que no lo van a permitir. "Vamos a trabajar para que se materialice la inversión", ha defendido, para después remarcar que declarar la inversión proyecto de interés estratégico como solicitó Indra "sería oportuno" pero "hay que dar más pasos y ser decidido en la intención de garantizar esa inversión".

Sobre las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, que afirmó que la inversión anunciada en Galicia y la de Barros "son distintas", ha asegurado que lo desconoce, pero que lo importante es que se cierre la venta del taller de Barros. "Duro Felguera, recibió 120 millones de euros del Estado y seis millones del Principado, ha recibido muchísimo dinero público y tiene que ejercer su responsabilidad social corporativa y desbloquear la venta del taller de Barros, que es estratégico para Asturias, los asturianos y para Indra", ha zanjado.