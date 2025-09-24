IU se plantea votar en contra de las Ordenanzas Fiscales en Oviedo: "No nos gusta"

Los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo se plantea votar en contra de la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el año 2026 en el pleno de octubre, al entender que son "un ejercicio de inmovilismo fiscal" que no les "gusta". "Queríamos una votación más de abstención, pero los elementos fundamentales de las ordenanzas, hoy por hoy, no nos lo permite", ha indicado el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

El portavoz y el concejal Alejandro Suárez han comparecido en rueda de prensa para presentar las enmiendas que defenderán en el debate, y que vienen a corregir unas ordenanzas que "se vuelven a presentar con un criterio de estabilidad que podría decirse de estancamiento".

Echan de menos en IU mayor "sensibilidad" en materias como la zona de bajas emisiones o el plan de movilidad sostenible. También consideran que en materia de vivienda deberían implementarse medidas como un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas que lleven más de un año vacías.

A juicio de la coalición de izquierdas, también sería necesario un carácter redistributivo de la tasa de basuras, que diferencie entre quienes reciclan y quienes no.

En total, IU-Convocatoria por Oviedo ha registrado doce enmiendas a la modificación de Ordenanzas de tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario del año 2026, haciendo "un esfuerzo por promover una fiscalidad progresiva y sostenible" en el Ayuntamiento.

La primera enmienda está orientada a la tasa de recogida de basuras; en la segunda IU plantea incluir una nueva regulación de las tasas por estacionamiento de vehículos adaptado a la ZBE; en la tercera, plantean mantener el precio público del servicio de ayuda a domicilio; y en la cuarta, aplicar un menor incremento en la tarifa de la Escuela de Artes Plásticas y Escénicas.

Otras dos modificaciones plantean mantener los precios de 2025 en servicios de alcantarillado y en el suministro de agua potable. También solicitan bajar el IBI general y aumentar el diferencial --de grandes tenedores--, así como un recargo del IBI a viviendas desocupadas.

Sugieren además bonificaciones del 50% para las empresas que establezcan un plan de transporte para sus trabajadores, incrementar la bonificación del 50% de la cuota de la viñeta para vehículos híbridos al 75% e incluir un plan para transformar el actual sistema de cobro de suministro de agua potable.

Por otro lado, plantean una enmienda de adición para que el Ayuntamiento estudie la implantación de la tasa turística y otra para crear una empresa municipal de servicios energéticos para que el Ayuntamiento pueda establecer una política municipal de precios públicos en relación a la electricidad que abarate el cote final para los ciudadanos.

Por otro lado, el concejal Alejandro Suárez ha avanzado que el debate de Ordenanzas girará también en torno a la gestión del servicio público de transporte urbano en la ciudad, en un contexto en el que la empresa ha denunciado a los trabajadores por la huelga de TUA, que considera "ilegal".

Con unos trabajadores "amenazados" por la empresa, Suárez ha criticado que el Ayuntamiento "no dice nada". "Si alguien piensa que el tema de TUA va a ser ajeno a este ayuntamiento se equivoca", ha dicho Suárez, quien considera que este es también un "problema" del concejal de Planeamiento Urbanístico, Ignacio Cuesta. "Si alguien piensa que no está concernido siendo político, vale más que marche", ha zanjado.

Llamazares, por su parte, ha cuestionado las declaraciones "incendiarias" del alcalde en torno a la huelga, y ha pedido que hagan al menos "una mínima labor de mediación".