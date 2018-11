IU propone un pacto sobre la industria asturiana y pide "no trocear la solución ni quemar etapas"

Publicado 05/11/2018 15:39:15 CET

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha propuesto este lunes un pacto sobre la industria asturiana y pide "no trocear la solución ni quemar etapas" en cuanto al futuro de la plantilla y la actividad de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña.

Tras la reunión de Junta de Portavoces, Llamazares ha reclamado otro "frente común" que defienda Alcoa y la industria asturiana frente a los "malos vientos que vienen".

En relación a Alcoa el portavoz de IU demanda al resto de grupos y partidos "no trocear la solución ni quemar etapas". "No trocear la solución" quiere decir, según Llamazares, que la alternativa son las dos plantas, no una frente a otra.

Asimismo, pide "no quemar etapas" para evitar "ir demasiado pronto a un nuevo empresario" al considerar que se debe "mantener la presión sobre Alcoa para que mantenga abierta las plantas en Asturias y en Galicia".