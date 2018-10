IU propone reforzar recursos y personal del Sepepa para aumentar la empleabilidad en Asturias

Publicado 07/08/2018 12:45:20 CET

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en la Junta General Ovidio Zapico ha anunciado este martes que su grupo parlamentario ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para reforzar recursos y el personal del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa) con el objetivo de incrementar la población activa en el Principado.

En rueda de prensa en sede parlamentaria, Zapico ha explicado que por ahora no ha tratado la propuesta con otras formaciones pero confía en que prospere ya que en diversos debates y comisiones ha existido una opinión generalizada de los grupos sobre la necesidad de implementar medidas que refuercen el Sepepa. "Se ha visto sintonía para alcanzar una posición común", apunta.

El diputado de IU, que se ha referido a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la preocupante pérdida de población activa y de habitantes en la comunidad, considera urgente desarrollar actuaciones que mejoren un Sepepa que "no cumple los objetivos de acompañar en la búsqueda de empleo, no resulta operativo, funcional ni eficiente". Además, reprocha que no ofrezca los mismos servicios en oficinas del centro de Asturias que en zonas periféricas.

Por ello, IU pretende aprovechar el periodo de negociación de los presupuestos autonómicos de 2019 para conseguir un refuerzo económico que permita aumentar el personal especializado. También busca definir el organigrama del Sepepa, reforzar las oficinas periféricas y mejorar la ratio de orientadores laborales por oficina en base al número de desempleados y programas que se desarrollen.

Ovidio Zapico espera que el Gobierno del socialista Javier Fernández tome nota y revierta la situación en estos últimos meses de legislatura.