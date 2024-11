IU rechaza que no haya ni una sola mujer en el evento de 'Los diez cocineros más influyentes de España'

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, ha preguntado este viernes al Gobierno por el evento que tendrá lugar el próximo día 4 de diciembre en el Auditorio de Oviedo como colofón a la distinción de Capital española de la gastronomía y ha lamentado que en el mismo no haya ni una sola mujer, lo que si "que lo convierte en histórico y propio del siglo pasado".

Incide IU, a través de su edil, Alejandro Suárez, que en su presentación este jueves, los promotores de la actividad, la asociación Fomento de la cocina Asturiana, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias, anunciaron el homenaje a los diez cocineros más influyentes de España y tildaron al evento como histórico para la ciudad.

"No dudamos de que todos y cada uno de estos hombres merezcan todo el reconocimiento público por su trayectoria. Pero lo que de verdad le da el matiz de histórico al evento, es que no haya una sola mujer merecedora de este homenaje y que ninguno de sus organizadores haya exigido su presencia. Esto sí es hacer historia en el 2024, Historia del siglo pasado", ha indicado Suárez.

Recuerda el edil que si tuviésemos que elegir un espacio simbólico que represente el trabajo silenciado y silencioso de las mujeres a lo largo de la historia es la cocina. "Un espacio simbólico en cuanto al trabajo del cuidado y también en cuanto a la esfera doméstica y privada en la que la mujer ha estado confinada", añade Suárez.

"Mientras que chefs como Elena Azark, Martina Puigvert, María José San Román, Fina Puigdevall o Carme Ruscalleda, son reconocidas por Forbes, tiene récord en estrellas Michelin , en soles de Repsol y en innumerables reconocimientos a nivel internacional, en Oviedo, no existen. Ya no hay excusas para esta discriminación. No la hay. Cualquier explicación a esto es insuficiente. Solo sirve rectificar. Otra cosa, no es posible",finaliza el concejal.