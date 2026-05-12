IU reclama una cátedra específica de prerrománico respaldada por el Ayuntamiento y el Principado

Archivo - Entorno del monumento Prerrománico de San Miguel de Lillo, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha reiterado este martes su propuesta para que la Universidad de Oviedo cuente con una cátedra universitaria específica dedicada al arte prerrománico, impulsada y respaldada por el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias.

El edil recuerda que recientemente presentó en el pleno municipal una iniciativa para promover, desde distintos ámbitos, la valorización del prerrománico en la ciudad y considera "fundamental" crear un espacio académico que estudie, difunda y ponga en valor este patrimonio, tanto en Oviedo como en el conjunto de Asturias.

"El prerrománico es un patrimonio esencial de nuestra ciudad y nuestra región", señala Llamazares, quien defiende que la creación de una cátedra universitaria permitiría "estudiarlo, difundirlo y consolidarlo como parte viva de nuestra identidad cultural, al tiempo que refuerza la proyección de Oviedo como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031".

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo subraya que esta iniciativa debería abrir un diálogo inmediato entre instituciones que culmine con la puesta en marcha de la cátedra, reforzando así la cultura y la identidad de la ciudad, y llama a todas las administraciones a apoyar "un proyecto que reconoce y protege uno de nuestros legados más valiosos".