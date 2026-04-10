IU reclama una marquesina en la parada del TUA de La Tenderina

Vecinos que solicitan una marquesina en la parada del TUA situada en la calle Alonso de Proaza, a la altura de la iglesia y del parque San Francisco Javier, en el barrio de La Tenderina. - IU

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha solicitado al equipo de gobierno que atienda la demanda vecinal para instalar una marquesina en la parada del TUA situada en la calle Alonso de Proaza, a la altura de la iglesia y del parque San Francisco Javier, en el barrio de La Tenderina.

La petición, promovida por la Asociación de Vecinos San Francisco Javier, cuenta con el respaldo de la formación, cuyo concejal Alejandro Suárez ha señalado que se trata de "una actuación sencilla que puede mejorar mucho la vida cotidiana de la gente". Según ha explicado, atender este tipo de demandas "demuestra sensibilidad hacia los barrios y compromiso con un transporte público más digno y accesible".

IU considera que dar respuesta a estas reivindicaciones vecinales es clave para fomentar la participación ciudadana y mejorar las infraestructuras urbanas, especialmente en zonas que requieren renovación de sus equipamientos. La agrupación subraya además la relevancia de la parada, utilizada por numerosos vecinos por su conexión con el HUCA.

Por ello, insta al equipo de gobierno a que ejecute la instalación "con la mayor celeridad posible" y contribuya a mejorar las condiciones de espera en días de lluvia o mal tiempo.