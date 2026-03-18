IU reclama "soluciones concretas" al problema de abastecimiento de agua

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU-Convocatoria en el Ayuntamiento de Oviedo ha informado este miércoles de que el equipo de gobierno se ha comprometido a estudiar las causas de los problemas de abastecimiento de agua, especialmente en el barrio de La Florida, tras las demandas que desde IU.

"Valoramos este primer paso, pero es imprescindible que se traduzca en soluciones concretas. Estamos hablando de un servicio público esencial y la ciudadanía necesita respuestas claras y eficaces", ha dicho el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.

Según han informado desde el grupo municipal, el equipo de gobierno pondrá en marcha un estudio sobre la renovación de la red de abastecimiento, que presenta un deterioro derivado del paso del tiempo, de las condiciones de su instalación y de su composición mayoritaria de fibrocemento, así como de su gran extensión. Asimismo, en relación con la pérdida de presión de agua en La Florida, se ha anunciado un análisis específico para determinar posibles causas como fugas, problemas de sección o estrangulamientos en la red.

"Reiteramos la necesidad de auditar la gestión del servicio, reforzar el control público y facilitar la participación de las asociaciones vecinales, tanto en los distritos como en el propio Ayuntamiento, para abordar este tipo de situaciones con rigor", han apuntado desde IU.