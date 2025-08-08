IU replica a Vox que las políticas ambientales "no son delitos" sino "una necesidad"

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) - El concejal del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez, ha replicado a las concejalas de Vox que criticaron la implantación de la zona de bajas emisiones que las políticas ambientales "no son delitos" sino "una necesidad".

En nota de prensa, ha asegurado que las ediles han utilizado "argumentos basados en falsedades, exageraciones y un tono propio del alarmismo más irresponsable". "La implantación de la ZBE no es un capricho ni una imposición ideológica", ha remarcado Suárez, que remarca que "se trata de cumplir con la normativa europea, mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, especialmente la de los sectores más vulnerables de la ciudadanía".

Así las cosas, ha pedido que el Ayuntamiento amplíe su radio de acción y no limite la ZBE al centro de la ciudad, dejando fuera a "muchos barrios populares de clase trabajadora que son los más afectados por la contaminación".

"Vox, desde su negacionismo a un problema real que hoy nadie niega, está en una deriva absolutamente autoritaria y muy peligrosa. Todo lo que no les encaja, lo califican de delito", ha dicho.