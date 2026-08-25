IU respalda la concentración contra el racismo convocada el jueves en La Florida (Oviedo)

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de IU - Convocatoria por Oviedo ha expresado este martes su apoyo a la concentración contra el racismo convocada en La Florida para el jueves y anima a toda la ciudadanía a participar. "Creemos que, ante la escalada de tensión que vive el barrio, es el momento de defender la convivencia, los derechos humanos y los derechos de la infancia frente a los discursos de odio", han señalado desde IU.

El posicionamiento del grupo municipal llega en el marco de la polémica generada en La Florida ante la posibilidad del traslado a un piso del barrio de menores no acompañados. Vecinos vienen manifestándose en contra los jueves. Esta semana se ha convocado el mismo día una concentración contra el racismo.

El portavoz de IU-Convocatoria, Gaspar Llamazares ha afirmado que lo que está ocurriendo en La Florida va mucho más allá de una discrepancia vecinal. "Cuando Vox alimenta el miedo y los grupos neonazis encuentran espacio para actuar, estamos ante un ataque a los derechos humanos y a la convivencia democrática. Los derechos humanos no pueden depender del origen, la situación económica o las circunstancias de una persona", ha señalado.

Llamazares considera que no se puede normalizar que niños y adolescentes tutelados sean utilizados como un "enemigo político". Considera que son menores que tienen derecho a la protección, a una vida digna y a crecer en un entorno seguro, con independencia de su origen.

"El odio no solo es racismo; también es criminalizar la pobreza y la pertenencia a una clase social convirtiendo a las personas más vulnerables en chivos expiatorios. La polémica sobre la posible instalación de un piso tutelado para menores ha dado un salto muy preocupante", ha lamentado Llamazares.

En su opinión, la presencia de Vox y de grupos neonazis en las movilizaciones ha convertido un debate legítimo sobre información y garantías en una campaña de "señalamiento" contra menores en situación de vulnerabilidad, alimentando "el miedo, el racismo y la xenofobia".

"El barrio de La Florida necesita información, garantías y diálogo, pero también una respuesta firme frente al racismo y la extrema derecha", ha insistido. Desde IU reivindican el lema 'Haciendo barrio frente al odio'. Creen que es la respuesta que necesita La Florida, que pasa por "más comunidad, más solidaridad y más convivencia frente a quienes pretenden enfrentar a vecinos y vecinas señalando a quienes necesitan protección".