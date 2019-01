IU Xixón propone dejar abierto el porcentaje de mayoría municipal dentro del AMCA para desbloquear el proyecto

Publicado 28/01/2019 12:34:12 CET

Aurelio Martín invita a superar "el localismo más ciego posible" y pide altura de miras

GIJÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Gijón, Aurelio Martín, ha propuesto este lunes una alternativa para que el PP y Somos Oviedo se puedan abstener en el Pleno del Ayuntamiento ovetense en la votación del convenio del Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA) para que pueda desbloquearse el proyecto.

Martín, en este sentido, ha planteado que en donde figura que se necesitará para llegar a acuerdos un 51 por ciento de los votos de los ayuntamientos, se cambie por una clara mayoría de representación municipal y que el porcentaje se dedica después durante la elaboración de los estatutos del AMCA.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Ayuntamiento, después de que en la capital asturiana no saliera adelante, por el rechazo de Somos Oviedo y el PP, el formar parte del Consejo Territorial del Área Metropolitana de Asturias.

En este sentido, ha señalado que en el Pleno del Ayuntamiento gijonés de este miércoles sí se aprobará el convenio, ya que así se acordó en Comisión. Martín ha trasladado ya su propuesta al concejal de Urbanismo, Fernando Couto (Foro), y remitirá la misma al Principado, para no dar este asunto "por muerto".

Para el portavoz de IU, es un "error garrafal" que no saliera adelante, y además por argumentos que no se sostienen, según él. En este caso, ha dicho que desconoce si es que piensan que no son necesarias las áreas metropolitanas, "algo que pensaba que estaba superado" ha apostillado. A su juicio, esto sirve para que Vox "suba como la espuma", ha advertido.

Ha insistido, asimismo, en que si no sale adelante supondría el fracaso una vez más de un bipartidismo que se muestra incapaz para abordar problemas estratégicos y comunes. Ha lamentado, a este respecto, que los partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo en el interés general común.

Martín, unido a ello, ha opinado que el argumento de pérdida de competencias no se sostiene porque la adhesión al Área es voluntaria. Ha alertado, además, de que si no se avanza, se estará perdiendo la oportunidad para varios años más, al tiempo que ha llamado la atención sobre que el Principado ya tiene competencias en urbanismo que afectan a los municipios, como pueda ser a través de la Cuota.

Es por ello, que ha considerado que solo se entiende este debate "desde el localismo más ciego posible", a lo que ha recalcado que no avanza Asturias desde ese localismo. Para él, la capacidad de liderar se demuestra en el día a día y por la capacidad de propuesta. "No podemos ser grandones y mirarnos el ombligo permanentemente", ha abogado.

Y si bien ha reconocido que por tamaño Gijón y Oviedo puedan tener aspiraciones de liderazgo, ha insistido en que pero no se hacer política con base a "grandiosidades". Ha visto normal, eso sí, que cada uno en su municipio diga que está para liderar, pero no se puede diciendo que uno es la ciudad más grande y otro la capital, ha remarcado. "Eso está bien para el fútbol, pero para política hace falta de miras", ha conminado.

ATOMIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Paralelamente, y preguntado por 'Por Gijón', el nuevo partido político cuya cara más conocida es el ex concejal de Xixón Sí Puede (XsP) David Alonso, ha defendido que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera.

Eso sí, ha advertido de que una cosa es la pluralidad y otra la atomización de la vida política. En este sentido, ha apostado por un pluralismo con límites, al tiempo que ha alertado de que será más complicado si entran uno o dos grupos municipales más en el Ayuntamiento gijónés.

Para Martín, la solución a un problema interno del funcionamiento de los partidos no puede ser "un exceso de personalismo", con propuestas con marcado carácter personal. Asimismo, sobre el hecho de que apenas vaya a haber concejales que repitan en la próxima Corporación y más que repitan como cabeza de lista, ha opinado que ha habido muchos vaivenes políticos que han afectado al Ayuntamiento.