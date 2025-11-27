La IV Carrera de Papá Noel llenará Oviedo de 4.000 corredores el 21 de diciembre en una prueba familiar

Cartel de la prueba deportiva. - TOTALENERGIES

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IV Carrera de Papá Noel de Oviedo by TotalEnergies se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Oviedo como uno de los eventos deportivos "más divertidos y familiares" de la Navidad, con el objetivo de reunir el próximo domingo 21 de diciembre a 4.000 participantes en las calles de la ciudad.

La prueba, de carácter popular y con un recorrido de 2,3 kilómetros, invita a participar en familia y con amigos para dar comienzo a las fiestas navideñas de la forma más deportiva.

En la rueda de prensa han participado la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Menéndez Suárez, el presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas, Javier Sáenz de Jubera, y el propio Papá Noel, que el día del evento recogerá las cartas de los niños y se hará fotos con ellos. La carrera volverá a teñir de rojo y blanco Oviedo con los trajes de Papá Noel de los adultos y de verde y blanco con los disfraces de elfo de los menores de 12 años.

Concepción Menéndez ha destacado que la Carrera de Papá Noel de TotalEnergies "ya se ha convertido en una de las citas deportivas más emblemáticas de la Navidad ovetense" y ha subrayado la alta participación de las ediciones anteriores como ejemplo de la capacidad del deporte para unir y llenar las calles de "color y espíritu navideño". La edil ha agradecido el trabajo de la organización y el entusiasmo de las personas participantes, remarcando que eventos de este tipo dinamizan la ciudad y promueven hábitos de vida saludables en un ambiente festivo y familiar.

Por su parte, Javier Sáenz de Jubera ha señalado que para TotalEnergies "es un orgullo" ejercer como patrocinador principal de la prueba, que aúna deporte, ilusión y espíritu navideño, y ha recordado el compromiso de la compañía con Asturias y con una energía "más sostenible, asequible y fiable". El presidente de TotalEnergies ha vinculado la carrera con valores como el esfuerzo, el compañerismo y la actitud positiva, que la empresa comparte con esta iniciativa.

Entre todos los inscritos se sorteará un viaje familiar a PortAventura, cuyo sorteo se celebrará de forma presencial al término de la carrera. Las inscripciones ya están abiertas en la página oficial del evento hasta agotar los 4.000 dorsales disponibles.