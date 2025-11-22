IV Encuentro el Turismo de Estrellas reúne a científicos y promotores este sábado en Allande

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Encuentro de Turismo de Estrellas en Allande, que se celebra en la Casa de Cultura, centrará la mañana de este esábado en el desarrollo del astroturismo en el concejo del suroccidente asturiano, con ponencias de expertos y la presentación de proyectos astronómicos locales.

La jornada comenzará con la intervención de la presidenta de la Asociación de Ecoturismo en España, Ana Llano, quien abordará la relación entre naturaleza y observación del cielo en su ponencia 'Cuando la naturaleza invita a mirar al cielo'.

A continuación, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Allande, Mirian Álvarez Mon, presentará 'Allande bajo las estrellas: estrategia y futuro del astroturismo en el concejo', mientras que la directora gerente de la Fundación Starlight, Antonia M. Varela Pérez, explicará el valor del cielo como patrimonio, recurso científico y motor de desarrollo sostenible.

También intervendrán representantes de 'Allande Stars', como Lucía González, con 'Los mil caminos de la astronomía en Allande', y Laura Hermosa, con 'Generaciones que miran al cielo'. Entre los proyectos tecnológicos y científicos destacan 'ZRO: Primera luz', a cargo de Juan Menéndez y José R. Blanco, y el desarrollo del dispositivo LumarIA para monitorizar la calidad del cielo, presentado por Xuan González y María Fernández.

El encuentro incluirá además la ponencia de Noa González, de Aveloa, 'Nocturna: Astronomía y biodiversidad', y la de Glendor Díaz, dedicada a la fotografía y mapa del cielo de Allande.

"El evento pretende acercar la astronomía y la ciencia al público general, mostrando que desde los pueblos también es posible desarrollar proyectos científicos y turísticos sostenibles, y destacando el potencial de Allande como destino de astroturismo", según destacan desde la organización.