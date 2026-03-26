Iván Espinosa de los Monteros presentará en Oviedo el 8 de abril su asociación Atenea

Archivo - El exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la presentación de ‘Atenea’, su nuevo ‘think tank’, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Atenea, el laboratorio de ideas de pensamiento liberal-conservador impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, celebrará su presentación en Oviedo el próximo martes, 8 de abril, a las 19.00 horas, en el Hotel AC Forum. El acto será de acceso libre hasta completar aforo.

La cita en la capital asturiana cierra la gira nacional que Espinosa de los Monteros ha desarrollado desde el pasado otoño para dar a conocer Atenea, tras su acto fundacional celebrado en Madrid el 25 de septiembre de 2025. Desde entonces, la iniciativa se ha presentado en Barcelona, Toledo, Cádiz y, más recientemente, en Zaragoza.

Fundador y presidente de la asociación, Espinosa de los Monteros fue cofundador de Vox y portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso durante varias legislaturas. Abogado, economista y empresario, es autor del ensayo 'España tiene solución' y defiende hoy en día, desde Atenea, una regeneración política.

Atenea se define como una plataforma independiente de pensamiento liberal-conservador, centrada en el estudio de políticas públicas y en la formulación de propuestas en ámbitos como la economía, la justicia, la educación o la vivienda. Sus principios fundacionales son la igualdad ante la ley, la defensa de la propiedad privada, la libertad individual, la economía de mercado y la nación española.