Iván Muñiz del Corro, elegido secretario de UGT Gijón con el 96 por ciento de los votos

Iván Muñiz del Corro, elegido secretario de UGT Gijón en el XV Congreso, celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XV Congreso de UGT Gijón, celebrado este viernes en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha elegido, con el 96 por ciento de los votos, a Iván Muñiz del Corro como su nuevo secretario.

En declaraciones a los medios de comunicación, Del Corro ha asegurado que afronta este reto con mucha ilusión, con un equipo renovado, que incluye gente con caras nuevas, pero también con alguien que ya venía de la anterior ejecutiva.

Sobre su visión de Gijón para los próximos años, ha señalado que hay infraestructuras pendientes sobre las que el sindicato pondrá su empeño para que salgan adelante, como también atenderán problemas como la precariedad en algunos sectores o el 'boom' del turismo, del que ha advertido de que "parece que igual podemos hasta incluso llegar a morir de éxito".

En materia industrial, ha apostado por cuidar el trabajo de calidad que se genera en la industria. También ha abogado por que la descarbonización en las grandes empresas asturianas salga adelante, pero "con cabeza", no perdiendo puestos de trabajo de calidad, así como por seguir en las mesas de negociación colectiva y que el sindicato crezca y tenga representación e influencia en las instituciones donde quieran, por lo menos, escucharles.

Sobre la ampliación del periodo del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en ArcelorMittal, ha justificado que es una herramienta que se utiliza cuando hay poca carga de trabajo o en circunstancias puntuales en algunos departamentos.

Ligado a ello, ha apuntado que ahora lo que se está negociando es prorrogarlo por unos años más, para tener esa herramienta de flexibilidad disponible, porque vienen unos años "con curvas" dentro de la multinacional ArcelorMittal, según el representante sindical.

Ha recordado, sobre esta cuestión, los problemas puntuales con uno de los hornos altos de Arcelor, en su planta de Gijón, a lo que ha mostrado su esperanza a que este asunto acabe bien. No obstante, ha remarcado que, por el momento, "está trayendo consecuencias aguas abajo", ha señalado, con referencia al impacto en otros departamentos o centros de trabajo.

Dicho esto, ha considerado que es un tema puntual que espera que se solucione y que se puedan, además, aprovechar oportunidades de coger incluso pedidos de otras factorías del Grupo en Europa, que están peores.

Sobre el proyecto del Ayuntamiento de Gijón ligado a la economía azul, 'Naval Azul', en los antiguos astilleros de Naval Gijón, ha indicado que es similar a uno planteado en su día por el PSOE en campaña electoral.

Con todo, ha apuntado que está bien que al final haya sinergias entre unos partidos y otros y que acaben en proyectos que tienen una intencionalidad similar.

En este caso, ha resaltado el que una zona degradada de Gijón, como es esta, vaya a tener algo más bonito por lo menos para disfrutar el entorno y para generar algún puesto de trabajo que pueda ser de mejor de calidad o que ofrezca una nueva oportunidad, como es el sector de la economía azul.

Del Corro, no obstante, ha matizado que, por el momento, no hay nada más allá de la urbanización del paseo "y poco más", ha apostillado. Asimismo, ha indicado que en el sindicato están a la expectativa de cómo avanza el proyecto, del que ha deseado que vaya adelante.

Junto a él ha hablado el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, quien ha destacado que de este congreso sale una ejecutiva "reformada", donde hay gente de todos los sectores. "Es una ejecutiva equilibrada", ha agregado.

Sobre Del Corro, ha resaltado que tiene un gran conocimiento de la industria, ya que es el presidente del Comité de Empresa de la factoría de Veriña de ArcelorMittal. De la Ejecutiva ha apuntado, además, que hay afiliados de los sectores de comercio, del Ayuntamiento de Gijón, y una compañera del Lidl que "va a dar el paso".

Se ha referido, por otro lado, a asuntos relevantes para la ciudad, como los accesos al puerto gijonés de El Musel, la necesidad de completar la ampliación del hospital de Cabueñes o la ejecución del proyecto de 'Naval Azul'.