El IX Festival 'Nel Amaro' de teatro profesional en lengua asturiana comenzará este viernes

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IX Festival Nel Amaro de teatro profesional en lengua asturiana que promueve la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, comenzará el viernes 3 de octubre con la representación de las cuatro obras finalistas que optan al galardón, seleccionadas en una primera fase celebrada en junio.

El jurado, integrado por especialistas en teatro y lengua asturiana, y presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, eligió para su reprensetación en el festuval a '1001 Una odisea nel desiertu', de Higiénico Papel Teatro (3 de octubre, 18.30 horas), 'Tía Miseria' (10 de octubre, 20.00 horas), de Covenant Producciones, 'Vuelu d'andarines' (17 de octubre, 20.00 horas), de Nun Tris Teatro, y 'Al rodiu l'horru', de É Vero Teatro (24 de octubre, 18.30 horas).

Además, el público también tendrá ocasión de volver a disfrutar de la obra ganadora del año 2024, 'Perendi', de La Compañía del Alba, que cerrará el festival el día 31 de octubre.

Las representaciones tendrán lugar en el Teatro Filarmónica de Oviedo con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Todas las funciones, que comienzan a las 18.30 horas, son aptas para todos los públicos, ya que se dirigen a un público familiar, y las que empiezan a las 20.00 van destinadas a un público adulto.

El Premio de Teatro Profesional Nel Amaro, dotado con 6.000 euros, se convoca con el fin de consolidar, enriquecer y prestigiar la lengua asturiana y el eonaviego en el ámbito del arte dramático. Además, el Principado promueve la representación de la obra ganadora por toda la comunidad a través del programa Autores nel Camín.

El premio y el festival llevan el nombre del autor turonés Nel Amaro (1946-2011), considerado una referencia fundamental en la vanguardia teatral en asturiano. Nel Amaro fue además el autor al que se dedicó la edición de la Selmana de Lletres Asturianes en 2021.