El Jardín Botánico celebra la Semana Grande con una programación especial de conciertos al aire libre

OVIEDO/GIJÓN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico Atlántico de Gijón se une a la celebración de la Semana Grande acogiendo una nueva edición del ciclo 'Música en el Botánico', una propuesta cultural complementaria a la programación que ofrece la ciudad durante estas fechas.

Este ciclo, que combina música en directo y naturaleza, se celebra en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Del 12 al 17 de agosto, a las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de seis conciertos que abarcan una amplia variedad de estilos: desde el piano clásico y la ópera hasta el folclore asturiano, el jazz cubano y el teatro musical del siglo XX.

Todos los espectáculos están incluidos con la entrada al Jardín Botánico y cuentan con aforo limitado, por lo que se recomienda acudir con antelación.

El 12 de agosto se celebrará el Festival Internacional de Piano de Gijón Sandro Gegechkori. El joven pianista georgiano presenta un programa que recorre obras de Montsalvatge, Schubert, Falla y Prokofiev, de gran exigencia técnica y expresiva.

El miércoles 13 de agosto Juan Cossío y Óscar Camacho protagonizan 'Fantasías de ópera', un recorrido por algunas de las arias más célebres de la historia de la ópera, interpretadas para flauta y piano. El flautista Juan Cossío acompaña cada pieza con explicaciones que enriquecen y contextualizan la audición.

El 14 de agosto el grupo de pandereteras Compañeras nos sumerge en el patrimonio musical asturiano con un espectáculo basado en el trabajo de campo y la tradición oral. Una propuesta que recopila melodías, cuentos y costumbres transmitidas de generación en generación. Porque para renovar la música tradicional, es esencial conocer de dónde venimos.

El 15 de agosto es el turno de Jazzúcar Ensemble. La formación liderada por Edgar Olivero fusiona jazz y música cubana en un concierto lleno de ritmo, emoción y homenajes a figuras como Buena Vista Social Club, con arreglos frescos y composiciones originales.

Stephen Joven Lee, Amy Gustafson, José Ramón Méndez y Logan Skelton, con Ensemble Tayada, son los protagonistas del día 16. Una velada con piano a cuatro manos y orquesta en un programa doble. En la primera parte, El carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns; en la segunda, un homenaje a George Gershwin con arreglos originales para dos pianos a cargo de Logan Skelton.

Por último el 17 de agosto Higiénico Papel Teatro y Albogue pone en escena La historia de un soldado. El ciclo se cierra con esta colaboración entre teatro y música en directo. La obra de Igor Stravinsky cobra vida en una propuesta pensada para todos los públicos, donde los instrumentos dialogan con los actores y la narración se transforma en espectáculo.