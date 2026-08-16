La Jira de Navia cierra las fiestas de Nuestra Señora de la Barca y San Roque

Cartel del día de la Jira de Navia - AYUNTAMIENTO DE NAVIA

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Jira de Navia volverá a suponer este lunes 17 de agosto en Veiga de Arenas el cierre de las fiestas de Nuestra Señora de la Barca y San Roque, que se vienen celebrando desde el viernes.

A partir de las 11.00 horas, todo aquel que quiera participar podrá concentrarse en Veiga de Arenas para disfrutar del día de la Jira, y degustar las tipica stortillas, empanadas y veneras.

Productos todos ellos que volverán a ser regados con sidra asturiana. La jornada contará con la animación de la charanga 'El Felechu' hasta las 17.30 horas.

A partir de esa hora la animación correrá a cargo de Alejandro Martínez y Tori. A las 22.30 horas, ya en la dársena del puerto se pondrá el broche final con la verbena protagonizada por Panama Band y Tekila, según la programación de las fiestas, consultada por Europa Press.