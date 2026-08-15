Joaquín Pajarón lleva en septiembre a Laboral su espectáculo 'Filososidra'

Joaquín Pajarón - JOAQUÍN PAJARÓN

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cómico asturiano Joaquín Pajarón llevará a finales de septiembre al Teatro de la Laboral, en Gijón, su último espectáculo, 'Filososidra'. Es la última ocasión en la que el evento pueda verse en Asturias este año 2026, si bien 'Filososidra' estará presente aún este año en otros puntos de la geografía española.

Tal y como ocurrió en otros escenarios las entradas de la función prevista inicialmente en Laboral para el sábado 26 de septiembre ya se agotaron, y ha habido que habilitar una nueva fecha, según información de Laboral recogida por Europa Press.

De esta forma, ya no hay localidades para el sábado 26 de septiembre, pero se ha habilitado una nueva actuación en el mismo lugar el día anterior, el viernes 25 de septiembre. La hora prevista para ambas funciones será la misma, las 20.30 horas.

El espectáculo consiste en un monólogo donde el cómico analiza la vida cotidiana a través de una mirada asturiana, ambientada conceptualmente en la barra de un chigre con un culín de sidra. A través de las reflexiones de un paisano, la obra aborda con humor diversos asuntos diarios utilizando la "repunancia" como elemento central para entender el mundo.

Durante la representación, el artista plantea reflexiones sobre las situaciones cotidianas para buscar la complicidad del público. La propuesta combina elementos de la filosofía de barrio, la sabiduría popular de bar y el humor habitual del humorista. La función tiene como objetivo ofrecer un espacio de entretenimiento y desconexión para los asistentes. La obra cuenta con una duración aproximada de 90 minutos y el precio fijado para la adquisición de la entrada es de 25 euros.

Originario de Oviedo (nació en 1978), con infancia en Valle (Piloña), Pajarón es un referente del humor en Asturias. Sus espectáculos suelen estar repletos de anécdotas y guiños a la vida y cultura asturiana. Es muy popular por sus vídeos en Internet y conocido por su presencia en televisión.