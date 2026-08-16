Joder Juan actúa en Almacenes Kuivi el 20 de agosto

Joder Juan - SON ESTRELLA GALICIA

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Joder Juan actuará el próximo jueves 20 de agosto en el espacio Almacenes Kuivi de Oviedo dentro de la programación de SON Estrella Galicia.

La banda madrileña, formada por Blanca (voz), Juan (guitarra), Jaime (bajo) y Harold (batería), presentará en directo 'Caja Sorpresa', su primer álbum, publicado el pasado mes de marzo. El concierto comenzará a las 22.00 horas y tendrá entrada gratuita y libre hasta completar aforo.

Formados en 2019 tras coincidir en un concierto de Airbag, Joder Juan se ha consolidado en la escena underground madrileña con una propuesta que transita entre el pop-punk, el neo-punk y el indie rock, según ha informado la organización.

Sus canciones combinan guitarras y melodías directas con letras que hablan de sentimientos, situaciones cotidianas y pequeñas frustraciones desde una perspectiva desenfadada y cargada de humor.

El directo es uno de los principales puntos fuertes de Joder Juan, con una puesta en escena espontánea, divertida y poco previsible, en la que las canciones conviven con el humor y la interacción entre sus cuatro integrantes.