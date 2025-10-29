Jonás Fernández (PSOE) se opone a la propuesta de ajuste de la PAC y se compromete a defender al campo asturiano

El eurodiputado socialista asturiano y secretario de Unión Europea de la FSA-PSOE, Jonás Fernández, acompañado por la secretaria de Medio Rural y Ganadería de la FSA-PSOE, Alba Álvarez, durante su visita a una ganadería de Las Regueras. - FSA-PSOE

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista asturiano y secretario de Unión Europea de la FSA-PSOE, Jonás Fernández, ha mostrado este miércoles su oposición a la "propuesta de recorte" de la Política Agraria Común (PAC) y de la política pesquera "presentada por tres ministros europeos del Partido Popular", y ha asegurado que seguirá trabajando para defender al sector agrícola y ganadero asturiano.

Fernández, acompañado por la secretaria de Medio Rural y Ganadería de la FSA-PSOE, Alba Álvarez, ha visitado una ganadería en Tahoces, en el concejo de Las Regueras. Allí ha criticado la propuesta presupuestaria a partir de 2028, que considera que introduce "una renacionalización y una deseuropeización de la política agraria" que dificultaría la competitividad de los agricultores y ganaderos asturianos en el mercado europeo.

El eurodiputado señaló que tanto el Gobierno de España como el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ya se han posicionado en contra de la medida, y destacó que ahora se inicia un proceso de negociación en el que el PSOE buscará mejorar el planteamiento actual. "Necesitamos llegar a un acuerdo en el Parlamento Europeo y ayudar al Gobierno de España a convencer a otros gobiernos de que esta propuesta es un paso atrás en la integración europea y en el apoyo a las políticas agrarias y pesqueras", indicó.

Fernández también puso en valor el "buen trabajo" que se realiza en Asturias con políticas de apoyo al sector ganadero y pesquero, y se comprometió a continuar trabajando para que esa gestión cuente con respaldo de las instituciones europeas.