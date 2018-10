José Ramón García (PSOE), sobre la aparente división del partido: "Yo no voy a participar a que se rompa más"

Publicado 27/09/2018 13:40:04 CET

GIJÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista gijonés José Ramón García ha avanzado este jueves que por parte del sector crítico con la Dirección del PSOE de Gijón no van a plantear ninguna candidatura a las primarias para elegir el cabeza de cartel para las próximas elecciones locales, "porque eso ahondaría en una división", ha augurado.

"Yo no voy a participar a que se rompa más", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, respecto al proceso de primarias de la Agrupación Socialista de Gijón, que cerró su fase de precandidaturas este miércoles con la presentación de tres personas: la ex consejera de Educación Ana González --a la que algunos han puesto la etiqueta de candidata oficial--; el director general de Deportes del Principado, José Ramón Tuero; y el abogado Constantino Vaquero.

Ha dejado claro, eso sí, que no va a hacer un apoyo explícito a ninguna candidatura

ha lamentado que se perdió la oportunidad de que el partido saliera consolidado. Dicho esto, ha incidido en que se puedo llegar a un acuerdo para elegir a la persona que representara a todos, a lo que ha dicho desconocer si tendrá alguna repercusión.

Sobre la candidatura de la ex consejera, ha apuntado que no casa muy bien que se dé a entender que parece que es ya una decisión tomada. "Yo no entiendo así una negociación", ha asegurado, para añadir después que considera un "fracaso" el que aparente ser una decisión tomada que González vaya a ser la candidata.

"Lo que sí es seguro es que no está más unido", ha apuntado sobre el PSOE respecto a cuando él disputó la Secretaría general del partido a Iván Ardura, durante las últimas primarias. Dicho esto ha incidido en que debe ser algo que gestione la Dirección política, independientemente de que haya acuerdo o no entre las diferentes candidaturas.

Ha recordado, asimismo, que se intentó durante semanas llegar a un consenso e incluso se propuso por el sector crítico que lo mejor era recurrir a una persona externa al partido que permitiese cohesionar el partido, a lo que presentaron como nombre a la directora del colegio Miguel de Cervantes Ángeles García Álvarez 'Geles'.

MÁS FORTALECIDO

Ha incidido, en esta línea, en que era una oportunidad para ello y no se aprovechó, a lo que ha añadido que también era una oportunidad para salir "más fortalecidos", ha apuntado, con referencia a recuperar la confianza del electorado.

García ha rememorado tiempos pasados y ha recordado que en su día en la ciudad el PSOE apostó por José Manuel Palacio y por Vicente Álvarez Areces, personas independientes, y cree que en las dos ocasiones las cosas no salieron mal.

Ha destacado, asimismo, que cuando él se presentó hace once meses a las primarias socialistas lo hizo con la idea de "recuperar la confianza de dentro para sumar fuera" y creo que el futuro pasa por eso. A su juicio, todo lo que sea hablar para el ombligo de uno no favorece la confianza fuera.

Ha insistido, además, en que tras las "fracasadas" negociaciones y la asamblea en la que casi resultó Ana González candidata por aclamación, al sector crítico solo le quedaba gestionar "el enfado", ha apuntado. Y aunque fue difícil, optaron por no presentar candidato, pero tampoco apoyar a ninguno. Ha remarcado, eso sí, que no quieren mermar las posibilidades de éxito electoral del partido, por lo que creen que su decisión es acertada, ya que no quieren ser cómplices de una división interna.