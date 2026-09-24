Juan Acuña (Telecable) señala la necesidad de que las administraciones asturianas contraten a empresas locales

Juan Acuña - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Telecable y Orange España en Asturias, Juan Acuña, ha insistido este jueves en la importancia de que las administraciones asturianas contraten a empresas del Principado. "Hay autonomías que miran mucho más por los que están inviertiendo y creando empleo en su tiera", ha señalado.

Acuña se ha pronunciado en esos términos en la presentación de resultados III Barómetro sobre las necesidades de talento que demandan las empresas asturianas, un acto que ha tenido lugar en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

"Si el dinero que sale de Asturias y de nuestras administraciones se va a empresas de fuera, ese dinero se quedará afuera", ha comentado en relación a los concursos públicos. De ahí que el empresario apueste por fórmulas que apoyen a las empresa que están invirtiendo y generando empleo en Asturias.

En su intervención, Acuña ha destacado el papel de las compañías a la hora de atraer talento. "El talento lo atraen los empresarios y las empresas; para los funcionarios sabemos que aquí no hay problema, para el que quiera ser funcionario parece que siempre hay un hueco", ha considerado.