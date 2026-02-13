El juez decreta prisión para el presunto autor de un homicidio en Langreo y la investigación sigue abierta

Juzgados de Langreo - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido en Langreo por un homicidio ocurrido este miércoles. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias consultadas por Europa Press, el arrestado se acogió su derecho a no declarar. Se le han abierto diligencias por homicidio, lesiones y amenazas.

Desde la Policía Nacional han informado, no obstante, que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la completa identificación de las personas implicadas en la reyerta.

El suceso se produjo en la localidad de La Felguera ese 11 de febrero y terminó con una persona fallecida y otras dos heridas graves por arma blanca. Según han explicado las fuentes policiales los hechos se iniciaron en la mañana de ese mismo día, cuando una mujer, acompañada de su padre, se personó en la Comisaría Local de la Policía Nacional en Langreo para denunciar amenazas y malos tratos presuntamente sufridos por parte de su hijo desde su salida de prisión en el año 2020.

Según la denuncia, la noche anterior el padre habría acudido al domicilio familiar con la intención de mediar, siendo presuntamente agredido con un arma blanca, sufriendo dos heridas incisas en el pecho.

Tras la formalización de la denuncia, y cuando los comparecientes abandonaban dependencias policiales, la Sala CIMACC 091 recibió aviso de una reyerta en la plaza donde reside el denunciado. Las patrullas desplazadas al lugar confirmaron la existencia de una pelea entre varias personas y la presencia de tres varones heridos por arma blanca. Uno de ellos fue trasladado a un centro hospitalario, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las primeras gestiones de investigación permitieron identificar como presunto autor al hombre denunciado horas antes, quien se había refugiado en su domicilio tras los hechos.

Agentes de la Brigada Local de Policía Judicial procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio y dos delitos de lesiones graves.

De las declaraciones recabadas se desprendía que el detenido habría bajado al portal de su vivienda portando varias armas blancas, agrediendo presuntamente sin mediar palabra a uno de los presentes e iniciándose a continuación una reyerta en la que resultaron heridas otras dos personas, regresando posteriormente a su domicilio.

Autorizada judicialmente la entrada y registro en la vivienda, se llevó a cabo inspección técnico-policial, interviniéndose dos lanzas artesanales, un machete y varias armas blancas, algunas con restos biológicos, así como prendas de vestir y otros efectos que presentaban manchas susceptibles de análisis pericial.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, decretando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión provisional del detenido.