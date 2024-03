La Junta celebrará un pleno monográfico sobre infraestructuras el lunes y el martes en sesión de tarde

La oposición critica que la agenda de Barbón condicione el debate sobre "los incumplimientos" del Gobierno de España con Asturias



OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias celebrará el lunes y martes de la semana que viene, en sesiones de tarde, un pleno monográfico sobre el estado de las infraestructuras en la comunidad y los "incumplimientos" del Gobierno central.

Desde el PP, el diputado Luis Venta, ha sido especialmente crítico tras la Junta de Portavoces con la decisión de fijar el pleno el lunes a las 18.00 horas y el martes a las 17.00 horas, recriminando que se haga "con nocturnidad y alevosía" por dar "prioridad" al acompañamiento del presidente del Principado, Adrián Barbón, a "una ministra" que visitará Asturias el jueves día 21.

"Es una auténtica vergüenza que la Junta esté, desde su presidencia --en referencia a Juan Cofiño-- trabajando para el Gobierno de Asturias", ha dicho, acusando al presidente del parlamento de "parcialidad".

También crítico con el horario asignado al pleno adicional ha sido el diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares, para quien se ha tratado de "camuflar" el monográfico entre el pleno ordinario poniendo como "excusa" la agenda del presidente Barbón.

"Se podía haber planteado el pleno de otra forma para que fuese más productivo", ha dicho, lamentando la "falta de buena voluntad por parte del Principado". "Deberíamos tener voz conjunta en un asunto que no tendría que ser partidista", entiende.

La petición de pleno ha sido suscrita por el PP junto a los dos disputados del Grupo Mixto. En ese sentido, la diputada Covadonga Tomé entiende que el debate sobre la situación de las infraestructuras es "relevante" y "muy pertinente". Además, ha asegurado que "nadie" le preguntó sobre la incorporación de Vox a la petición, aunque reconoce que no firmaría con un grupo que mantiene un discurso "xenófobo, de histeria climática, homófobo y machista".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha reprochado, no obstante, no poder participar en la petición "por la negativa" de Tomé lo que, dice, "no quita para que a Vox le parezca también necesario e interesante" el pleno sobre infraestructuras. Asimismo, ha criticado que la agenda de Barbón se utilice para "pretender camuflar" lo que se hable en el parlamento sobre infraestructuras. "Todo es primero que los asturianos", lamenta.

Por su parte, tanto la portavoz socialista, Dolores Carcedo, como el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, han coincidido en señalar la oportunidad que también supondrá el pleno para que el PP explique su postura ante el rechazo de su formación en el Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y los 29 millones de pérdida para Asturias.

Desde el PSOE esperan que el pleno sirva para avanzar en la unidad de acción de Asturias en defensa de sus infraestructuras, mientras que para IU subyace un intento de "distracción" por parte del PP.

LA NUEVA SITUACIÓN DE TOMÉ, SIN AFECTACIÓN AL PARLAMENTO

En la rueda de prensa también se ha abordado la situación de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé tras su expulsión definitiva de Podemos. Todos los grupos han coincidido en mostrar "respeto" por las decisiones de otros partidos y también por la parlamentaria, entendiendo que su desvinculación de la formación morada no afectará a la actividad parlamentaria.

Mientras que IU ha aprovechado para reiterar su propuesta de pacto de investidura a Tomé, desde Vox apuntillan que Tomé "lleva representándose a si misma desde que empezó la legislatura".

Además, su compañero de Grupo Mixto Adrián Pumares ha querido incidir en el "respeto" tanto a Podemos como a la diputada, aunque ha entiende que supone "cierta anomalía" que pueda llegar a haber diputados que ya no representan a los partidos con los que concurrieron a las elecciones. Así, el diputado de Foro ha asegurado que no ha cambiado su posición "contundente con el transfuguismo" aunque admite tener una relación "tremendamente cordial" en el seno del grupo parlamentario con Tomé.

PLENO ORDINARIO

El pleno ordinario de la próxima semana, que se desarrollará en las mañanas del martes y miércoles, abordará entre otros asuntos dos iniciativas conjuntas de PSOE e IU-Convocatoria por Asturias sobre economía circular y las comunicaciones en el suroccidente.

La situación de la ría de Villaviciosa y las escuelas infantiles de 0 a 3 años, así como la gestión de centros de menores, las directrices de comercio o la participación del personal sanitario en la reforma del mapa sanitario, son otros de los temas que tratará la Cámara, además de las habituales preguntas al presidente.