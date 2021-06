La Junta debatirá el miércoles una PNL del PP contra los indultos y el PSOE replica que poco tiene que ver con Asturias

"Ya tenemos aquí nuestro particular Colón, a ver quién lava más blanco", dice la portavoz socialista

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario del PP llevará a la sesión del miércoles del pleno una Proposición no de Ley (PNL) contra la posibilidad de que el Gobierno central conceda indultos a los políticos condenados por el 'procés', argumentando que "indignan a la mayoría de la sociedad".

Además de esa iniciativa, desde Ciudadanos también han anunciado otra PNL que no entrará en el pleno de la próxima semana y Vox propuso que se acordara una declaración institucional del parlamento autonómico.

Al respecto, la portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo remarcó que estos grupos parlamentarios evidencian su "seguidismo" a la línea política nacional de sus partidos y replicó que este tipo de iniciativas poco tienen que ver con "los intereses" de Asturias.

A preguntas de los medios al término de la reunión de Juntas de Portavoces, Carcedo señaló que Vox planteó una declaración institucional "sabiendo que las declaraciones institucionales no salen en la Junta General del Principado de Asturias y, por lo tanto, ya sabían que no iba a salir". Respecto a las PNL, la portavoz socialista apuntó que son distintas y que primero se debatirá la del PP. "Ahora se une también Ciudadanos y ya tenemos aquí nuestro particular Colón, a ver quién lava más blanco".

"Lo que está claro es que hay una campaña de instrumentalizarlo todo por parte de la derecha, intentando también que no se hable de otras cosas en Asturias", afirma Carcedo, para quien dichas formaciones están haciendo una "política de seguidismo de una campaña que se impulsa a nivel nacional" que, dice, "poco tiene que ver con los intereses de Asturias".

Desde el PP, el portavoz adjunto Pablo González ha calificado de "desafortunada" la expresión de la portavoz del PSOE, exigiendo "pocas bromas" con el asunto. "Ni Colón, ni Ariel", apuntilló, asegurando que los 'populares' respaldarán todas las concentraciones que se organicen desde la sociedad civil, como la prevista para este domingo en Madrid.

Por su parte, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco confirmó que su partido estará el domingo "en la concentración contra los golpistas" y ha lamentado que el PP y Cs estén "muy preocupados por foto en Colón" mientras que en Asturias "no son capaces de firmar una declaración institucional".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, confirmó su ausencia a la convocatoria de Madrid aunque dio el apoyo de su formación a las concentraciones que organice la sociedad civil, remarcando que "el protagonismo" debe ser de la sociedad civil y no de los partidos, a los que, cree, les queda el papel de "acompañar" sus iniciativas contra la intención "disparatada" del Gobierno de Pedro Sánchez de conceder unos indultos que "no darán solución al problema sino que van a perpetuarlo".

Por contra, el portavoz de Podemos entiende que es necesario un nuevo marco de relaciones con Cataluña para "superar un conflicto en el que hubo demasiados pirómanos". Así, Daniel Ripa defiende que el Gobierno de coalición apueste por "reconstruir puentes" con medidas "valientes" al tiempo que desde Cataluña se favorezca una "política de colaboración" para avanzar en el diálogo sobre el modelo territorial del Estado.

ENMIENDAS A LA LEY DE SALUD Y OTROS ASUNTOS DEL PLENO

En la Junta de Portavoces de este miércoles se ha acordado el orden del día del pleno de la próxima semana en el que se abordarán dos enmiendas de totalidad de Ciudadanos y Vox al proyecto del Gobierno del Principado para la modificación de la Ley de Salud para su adaptación a las situaciones de emergencia por crisis sanitaria, como la actual pandemia de COVID-19.

La portavoz socialista, Dolores Carcedo defiende la propuesta del Ejecutivo y confía en que se supere el trámite de enmiendas y que la nueva ley pueda votarse a finales de junio, en este periodo de sesiones; mientras que la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, sostiene que la reforma "no aporta nada nuevo" y pone "más trabas" en lugar de ofrecer "mayor agilidad".

Además, desde el PP presentarán una proposición de Ley de Mecenazgo; Ciudadanos pedirá la reprobación de la consejera de Cultura, Turismo y Política Llingüística, Berta Piñán, por su "dejación de funciones" sobre la Fundación Selgas-Fagalde; Podemos preguntará al presidente Adrián Barbón sobre la situación de la industria asturiana; Foro pedirá explicaciones al Ejecutivo autonómico sobre sus actuaciones para urgir la reparación del argayo de Salas; y desde Vox presentarán una PNL sobre supresión de entes y organismos públicos.

Otros asuntos del pleno, que incluirá preguntas al presidente, abordarán el paro juvenil; la conciliación de las familias ante el nuevo calendario escolar; la contratación de docentes; o la atención a la salud mental.