La Junta General guarda un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del coronavirus en su primer pleno

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha iniciado este miércoles su primera sesión plenaria guardando un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus en la Comunidad, momentos después de aprobar una Declaración Institucional en la que el parlamento reconoce el "civismo" de los asturianos y su responsabilidad.

Con esta declaración la Junta pretende expresar su "apoyo y cercanía" a los asturianos que se han visto afectados directamente por la COVID-19, así como manifestar su "dolor y pena" por los fallecidos, trasladando su apoyo a las familias.

Ha sido el presidente de la Cámara, Marcelino Marcos Líndez, el encargado de leer esta declaración en unos "momentos difíciles que requieren un esfuerzo colectivo", en los que la Junta quiere transmitir "la tranquilidad" de que España cuenta con un "buen sistema sanitario" así como con unos "profesionales excelentes".

El parlamento autonómico se ha querido sumar también al reconocimiento por la "entrega, tenacidad y constancia" de los profesionales de los sectores esenciales que han tenido un importante papel durante el estado de alarma, tales como profesionales sanitarios, de la limpieza, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, comercio minorista, supermercados, productores y distribuidores.

La sesión está siendo semipresencial e incluye el voto telemático para todos los diputados que no han acudido --solo han asistido los portavoces, los miembros de la Mesa de la Cámara, el presidente y dos consejeros--. Dada la situación "excepcional" en la que se está celebrando el pleno, la Declaración Institucional no ha sido aprobada por asentimiento de los diputados, sino que se ha acordado previamente por unanimidad. No obstante, el presidente ha precisado que esta aprobación no podrá ser tomada como precedente en el futuro para otras declaraciones institucionales.