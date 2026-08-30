El jurado del Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 se reúne este martes en Oviedo

Archivo - Imagen de archivo de la Familia Real en una visita a Valdesoto, tras la concesión del galardón de Pueblo Ejemplar - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jurado encargado de conceder el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026 celebra este martes 1 de septiembre su reunión en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde comenzará a las 9.00 horas sus deliberaciones para decidir la localidad o colectivo galardonado en la trigésima séptima edición del premio.

La Fundación Princesa de Asturias anunciará el fallo al término de la reunión y la lectura pública del acta tendrá lugar a las 14.00 horas en el Patio de los Gatos del mismo hotel, en un acto al que podrán acceder los medios de comunicación.

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias está destinado a reconocer al pueblo, aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado que haya destacado en la defensa y conservación de su entorno natural y ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, así como en iniciativas de impulso económico y social, obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria.

El galardón se ha consolidado como una de las actividades de la Fundación Princesa de Asturias con mayor acogida en el Principado y será entregado durante la jornada posterior a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que se celebrará en Oviedo en la segunda quincena de octubre. La entrega correrá a cargo de la Princesa de Asturias, acompañada por los Reyes y la Infanta Sofía.

En esta edición las candidaturas son las de Soto (Laviana), Sociedad La Peruyal (Parres), Asociación Amigos de Cudillero (Cudillero), El Pito (Cudillero), Arnáu (Castrillón), Santo Adriano, Bermiego (Quirós), Parroquia de Posada (Llanes), Comunidad vecinal de Fitoria (Oviedo), Cofradía de pescadores Santa Ana (Llanes), Murias (Aller), El Val.le de Cuna (Mieres) y Salas (Salas).

Completan la lista Corao (Cangas de Onís), Parroquia de Llaviana (Gozón), El Mazucu (Llanes), Suarías (Peñamellera Baja), Berbes (Ribadesella), Valdepares (El Franco), Parroquia de Piantón (Vegadeo), Trubia (Oviedo), Parroquia de Coya (Piloña), Siones (Oviedo), Taramundi, Comunidad vecinal de Caso (Caso), Parroquia de Pel.luno (Aller), Valle de Samuño (Langreo), Grau/Grado (Grado), El Regueral (Carreño) y El Castillu (Soto del Barco).