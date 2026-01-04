Juventud eleva un 33% más el presupuesto de las ayudas al carné de conducir para atender todas las solicitudes

Archivo - Carnet de conducir. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Asturiano de la Juventud, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, incrementará un 33% las ayudas al carné de conducir, con el objetivo de que ninguna de las solicitudes que cumpla los requisitos se quede sin apoyo. Así, el presupuesto para 2026 se incrementará hasta 200.000 euros frente a los 149.000 de 2025.

El director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, destacó que uno de los objetivos de estas subvenciones es "favorecer el empleo y la emancipación de nuestros jóvenes".

También ha resaltado que la medida se enmarca dentro de las políticas activas de apoyo a la juventud del Gobierno del Principado, centradas en eliminar las barreras económicas que dificultan su acceso al mercado laboral y a su autonomía personal.

"Desde el inicio de la presente legislatura, el impacto social de esta línea de ayudas ha ido en aumento, y ya se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo profesional de los jóvenes en la comunidad", añadió.

El apoyo a la obtención de los carnés de conducir no solo cubre el permiso ordinario de turismo (tipo B), sino que apuesta de forma decidida por la especialización profesional en el sector del transporte y cubre también los de tipo C, de camiones, y D, para autobuses.

En 2025, el programa recibió 883 solicitudes, de las cuales 418 cumplieron los requisitos y se pudieron atender 304. En lo que va de legislatura, 790 jóvenes se han beneficiado de estas ayudas.