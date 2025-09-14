Juventud programa cuatro sesiones informativas sobre voluntariado europeo

OVIEDO/AVILÉS 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Movilidad Juvenil Internacional de Avilés organiza un ciclo de cuatro sesiones informativas sobre voluntariado europeo a lo largo del último cuatrimestre del año. Las sesiones están dirigidas a cualquier persona joven entre 18 y 30 años que esté interesada en participar en un proyecto de voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

La primera de ellas será el 19 de septiembre. Las sesiones tendrán lugar los terceros viernes de mes (19 de septiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre, 19 de diciembre) de 17:00 a 18:00 horas en el Espacio Joven de Avilés, en el Edificio Fuero, (Calle Fernando Morán, 26). Para participar hay que inscribirse, es necesario enviar un correo con nombre y apellidos a: europaqui@gmail.com.

El voluntariado europeo es una oportunidad de aprendizaje a través de la realización de una actividad solidaria en una organización europea.

La Comisión Europa, a través del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, subvenciona todos los gastos derivados de la actividad, que puede llevarse a cabo en ámbitos muy distintos: infancia, juventud, discapacidad, naturaleza, medios de comunicación, migración, derechos humanos, arte.

Las estancias pueden durar entre 2 meses y 1 año, si bien hay proyectos de entre 2 semanas y 2 meses para jóvenes con menos oportunidades que por diversas razones no puedan realizar estancias largas. En las sesiones informativas, además de conocer cuál es el mecanismo para poder participar, el público podrá escuchar las experiencias de jóvenes que ya han participado en este tipo de proyectos.