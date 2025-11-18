Juzgan a 3 hombres por lanzar voladores durante unas fiestas de Boal estando prohibido y provocar un incendio

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de tres hombres que lanzaron voladores durante las fiestas de Castrillón (Boal) en abril de 2023, estando prohibido, y provocaron un incendio forestal que calcinó dos hectáreas. La vista oral está señalada para este miércoles 19 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 9:45 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene, que el 9 de abril de 2023, durante la celebración de las fiestas patronales de Castrillón, en el municipio de Boal, los acusados lanzaron artificios pirotécnicos (voladores de varilla), entre la una y media y las dos y media de la tarde, desde el aparcamiento anexo a la capilla y al cementerio de la localidad, próximo a una zona de masa forestal escarpada, con una pendiente aproximada de 45º.

Ese día a esa hora la temperatura era de 19 grados y soplaba viento norte a velocidad de 25 km/h. Debido a la fricción o chispas provocadas por la utilización de los artificios pirotécnicos, se inició un fuego en la parte posterior de la pista forestal que se propagó con rapidez, extendiéndose a una superficie aproximada de 2 hectáreas y afectando a la vegetación existente en la misma, integrada por pino, eucalipto, sauces, tojo, brezo, helecho, fresno, berdeguera, escoba y herbáceas. Una dotación del parque de bomberos de Barres, en colaboración con varios vecinos de la zona, participó en las labores de control y extinción del fuego. El incendio se dio por extinguido a las seis y media de la mañana del día 11.

La conducta de los acusados se realizó faltando a las normas más elementales de prudencia, pues el día 9 de abril de 2023 estaba vigente la resolución dictada por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias el 29 de marzo de 2023, en virtud de la cual se había establecido la prohibición del "empleo, en los montes o lugares que los afecten, de pirotecnia u otros artefactos voladores con fuego", el índice de riesgo de incendios forestales en la zona era "muy alto" y en esas fechas se habían producido numerosos incendios forestales en la región.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, así como las características del terreno, el estado de la vegetación, la hora, la exposición al sol en el momento del lanzamiento y las condiciones favorables para la propagación del fuego, los acusados podrían haber previsto que cualquier chispa o fricción derivada del uso de artificios pirotécnicos podría ser suficiente para desatar el incendio.

Como consecuencia de los hechos se ocasionaron perjuicios medioambientales valorados en 86,52 euros. El coste de extinción del incendio ascendió a la cuantía de 5.225,05 euros. El fuego afectó a un total de 14 parcelas del municipio de Boal.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 9 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de 9 meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio fiscal solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al Principado de Asturias con 86,52 euros por los perjuicios medioambientales y con 5.225,05 euros por los costes de extinción del incendio; y al Ayuntamiento de Boal, con 220 por los daños causados en una parcela de su titularidad. El resto de propietarios, o no han sido localizados o no reclaman indemnización.